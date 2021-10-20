يعقوب العوضي



استعاد الكويت صدارة الترتيب العام للدوري الممتاز لكرة اليد بعد فوزه على القادسية 27-24 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة، ورفع العميد رصيده إلى 8 نقاط متساويا مع السالمية، لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف (21+ هدفا)، فيما يحتل السماوي وصافة الترتيب، فيما بقي القادسية على رصيده السابق بنقطتين ويحتل المركز السادس مؤقتا.



وفي مباراة أخرى، فاز برقان على العربي 27 - 23 ورفع رصيده إلى 4 نقاط محتلا المركز الرابع فيما بقي العربي في المركز الخامس وبنفس الرصيد ويتراجع عن برقان بفارق المواجهات المباشرة.



وفي السياق ذاته، أنهت إدارة نادي القرين عقد المدرب راتكو دوكوفيتش رسميا، وذلك بعد النتائج السلبية للفريق في الجولات الأربع الأولى بالدوري الممتاز، وتدرس إدارة النادي عدة سير ذاتية لمدربين للتعاقد مع أحدهم.



وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى فاز الصليبخات على الشباب 36-27 ورفع رصيده إلى 8 نقاط ليتصدر بها الترتيب العام فيما تجمد رصيد الخاسر عند النقطتين، وفاز اليرموك على خيطان 26 - 20 ورفع رصيده إلى 8 نقاط محتلا المركز الثاني بفارق الأهداف عن الصليبخات (28+ هدفا).