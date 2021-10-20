عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان - هادي العنزي



حقق القادسية فوزا مستحقا على حساب التضامن 4-2 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد «التنشيطية»، ليرفع الأصفر«رصيده الى 6 نقاط من مباراتين، فيما تجمد رصيد «العنيد» عند 4 نقاط من 3 مباريات.



وسجل أهداف القادسية البوسني بنجامين تاتار (10) وبدر المطوع (17 و69) وأحمد الظفيري (34)، فيما سجل هدفي التضامن مشعل الشمري (46) والهولندي روليني نوناتو (50).



وفي مباراة أخرى، رفع العربي رصيده إلى 4 نقاط بعد فوز صريح على الساحل 5-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد نادي الشباب، فيما بقي الخاسر دون رصيد من النقاط.

سجل للعربي أيمن حمود (46)، وعلاء الدالي (49) وعلي خلف (50) وسيف الحشان الذي سجل أول أهدافه مع الأخضر من ركلة جزاء (85)، والسنوسي الهادي (90)، فيما سجل للساحل عبدالله حسين (24) وفيصل عجب (62).



كاظمة في الصدارة



وحافظ كاظمة على صدارة المجموعة الأولى بعدما تغلب على الشباب برباعية نظيفة وصل من خلالها للنقطة السابعة ويتبقى له مباراة واحدة مع العربي الوصيف.

سجل للبرتقالي بندر بورسلي (61)، والبرازيلي مايكون سانتانا هدفين (71 و81) وحمد الحربي قبل النهاية بـ 5 دقائق.