عاد إلى البلاد مساء أمس الأول، وفد المنتخب الكويتي للدراجات المائية، عقب مشاركته المتميزة في منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية 2021، التي نظمها الاتحاد العالمي للدراجات المائية في بحيرة ليك هافاسو بولاية أريزونا الأميركية، وسط مشاركة عالمية واسعة، بحصوله على 10 ميداليات (8 ذهبيات - فضيتين)، حيث كان في استقبال المنتخب أمين السر العام في النادي البحري الرياضي الكويتي خالد الفودري، ورئيس لجنة الدراجات المائية حسين دشتي، ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد علي الشمالي وعدد من المدعوين والأهالي، إلى جانب حضور يوسف الشلاحي من العلاقات العامة في الهيئة العامة للرياضة وأحمد أبل وحمد المصيبيح من العلاقات العامة بشركة زين.



وقد أشار الفودري إلى أن الإنجازات الكبيرة التي يحققها أبطال الدراجات المائية، أصبحت من أبرز الإنجازات للرياضة الكويتية وبأرقام غير مسبوقة، وجاءت تتويجا للجهود الكبيرة لإدارة ولاعبي المنتخب وللدعم الكبير الذي حظي به المنتخب من قبل الهيئة العامة للرياضة ورئيس النادي البحري اللواء فهد الفهد ونائبه م.أحمد الغانم ورئيس اللجنة حسين دشتي.