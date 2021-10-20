عبدالعزيز جاسم



تعادل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مع نظيره القطري وديا 2-2 ضمن استعدادات الأولمبي للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات آسيا تحت 23 عاما، سجل هدفي منتخبنا عيد الرشيدي من ركلتي جزاء بعد أن كان الأزرق الأولمبي متأخرا بهدفين دون رد بنهاية الشوط الأول.



وكان وفد المنتخب قد عاد من الدوحة بعد أن أقام معسكرا خارجيا امتد لمدة 10 أيام خاض خلالها مباراتين مع المنتخب القطري استعدادا للتصفيات إذ فاز في المباراة الأولى بهدف نظيف وتعادل في الثانية، حيث من المقرر أن يستأنف منتخبنا تدريباته الجمعة بقيادة المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس حتى يوم المغادرة إلى أوزبكستان.



وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد اعتمد جدول المباريات والتوقيتات بشكل رسمي، حيث ستكون انطلاقة المنتخب في 27 الشهر الجاري مع منتخب بنغلاديش، على أن يواجهه في الجولة الثانية المنتخب السعودي في 30 منه، على أن يختتم مبارياته في الجولة الثالثة مع المنتخب الأوزبكي مستضيف التصفيات والنهائيات في 2 نوفمبر المقبل.



ومن المقرر أن تكون عودة منتخبنا في 3 نوفمبر، ما يجعل انطلاقة الدوري بدرجتيه «الممتازة» و«الأولى» تتأجل بشكل رسمي، على أن يتم تحديد موعد آخر للدوري والأقرب أن يكون انطلاق الدوري ما بعد توقف «فيفا داي» المقبل والذي يلعب خلاله الأزرق الكبير مع منتخبي التشيك وليتوانيا وديا تواليا يومي 11 و15 نوفمبر المقبل.