هادي العنزي



تختتم اليوم منافسات السيدات في بطولة الكويت المفتوحة للبولينغ التي ينظمها نادي البولينغ الكويتي وسط مشاركة خليجية كبيرة، اذ تعد البطولة تحضيرية لأغلب المشاركين قبل انطلاق بطولة العالم في الإمارات منتصف نوفمبر المقبل.



وفي هذا الصدد، أثنى لاعب المنتخب السعودي الأمير محمد بن سلطان آل سعود على المستوى الفني الرفيع الذي تشهده بطولة الكويت، بمشاركة نجوم اللعبة بدول مجلس التعاون وبالتنظيم المتقن لفعالياتها، مضيفا: «أسعدتنا المشاركة في البطولة التي تعد إعدادا مثاليا لبطولة العالم، واستفاد المنتخب السعودي كثيرا من الأجواء التنافسية والمستوى المرتفع للبطولة التي شهدت ظهور لافت لعدد من اللاعبين الشباب ممن ينتظرهم مستقبل واعد في البولينغ على المستويين القاري والدولي، خاصة أن هذه الرياضة تحظى باهتمام كبير في أغلب دول مجلس التعاون، وهذا التطور سيعود بالإنجازات مستقبلا».