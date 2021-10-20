ناصر العنزي - المنامة: ناصر محمد



تتجه الأنظار مساء اليوم صوب العاصمة البحرينية المنامة التي ستحتضن نهائي كأس الاتحاد الآسيوي عن منطقة «الغرب» بين الكويت «العميد» والمحرق على ستاد الشيخ علي آل خليفة، والفائز منهما سيلتقي الفائز من نهائي «باقي المناطق» بين ناساف الأوزبكي وواريوس السنغافوري يوم 5 نوفمبر المقبل على ملعب الفائز من مواجهة اليوم.

وتعد هذه المواجهة هي الأولى بين الفريقين في تاريخ المسابقة، حيث يسعى الأبيض إلى بلوغ المباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخه، وإحراز اللقب للمرة الرابعة، فيما يأمل المحرق هو الآخر الوصول للنهائي وتحقيق اللقب للمرة الثانية بعد 13 عاما.



وقد رفع الكويت من درجة استعداده لمباراة اليوم، حيث انخرط في معسكر تدريبي في مدينة دبي ولعب خلاله مباراتين تجريبيتين مع النصر والجزيرة أكد بهما مدرب الأبيض التونسي فتحي الجبال جهوزية جميع لاعبيه المحليين والأجانب باستثناء المحترف الجديد سيدوبا الذي لم يسجل في قائمة الأبيض بالبطولة وأصبح بمقدوره اللعب بفريقين أساسيين.



كما انضم الثلاثي المحترف الأسترالي ريان مكغوان، والكونغولي مبوكاني، والمغربي مهدي بن رحمة بعد فراغهم من مشاركات منتخبات بلدانهم في التوقف الدولي الأخير حيث الذين لم يخوضوا أي لقاء في معسكر الأبيض بدبي.



وتتطلب مهمة الأبيض الحذر من الأخطاء الدفاعية واستغلال الفرص المتاحة للتسجيل، حيث يملك عناصر قادرة على الوصول الى مرمى الخصم مثل يوسف ناصر وفيصل زايد.

كما اطلع الجبالي على مباريات مضيفه في الدوري البحريني، وعليه أن يحدد مواقع الخطورة للحد منها، ولا شك أن لاعبي الأبيض يملكون من الخبرة والمهارة ما يمكنهم من تحقيق الفوز.



أما المحرق فيقوده المدرب عيسى السعدون وهو قادر على تحقيق الفوز على أرضه وبين جماهيره، وتضم صفوفه عناصر محترفة أبرزهم البرازيلي سانتوس والنيجيري موسيس والأردني نور روابدة، لذلك ستكون المواجهة متكافئة بين الطرفين وكل التوفيق للعميد ممثل الكرة الكويتية.



كما دخل المحرق معسكرا مغلقا في أحد الفنادق لتوفير اقصى درجات التركيز للفريق خصوصا مع اعتماد الجهازين الفني والإداري السرية التامة على جميع الجوانب الخاصة بالفريق وطريقة اللعب والتشكيلة والأسماء التي ستدخل المواجهة، ويملك المدرب عيسى السعدون الكثير من الأوراق القادرة على استخدامها في ظل الجاهزية الكبيرة والتامة التي اظهرها اللاعبون في الفترة السابقة.



وكان السعدون عكف في الفترة الماضية على دراسة وتحليل الأبيض بناء على ما شاهد من مباريات له هذا الموسم بقيادة التونسي فتحي الجبال، كما تابع المباريات الأخيرة للكويت خصوصا التي تفوق فيها على السلط الأردني وأيضا مع نادي كاظمة في مسابقة الأمير.