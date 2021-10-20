هادي العنزي



تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة للموسم الجديد في نسختها الـ 59 بمشاركة 6 أندية هي: الكويت (حامل اللقب)، كاظمة، القادسية، الجهراء، برقان والقرين، اذ تستمر المنافسات حتى أبريل المقبل بنظام 3 أقسام على أن يتأهل الأربعة الأوائل الى المربع الذهبي لتحديد البطل في حين سيهبط صاحب المركز السادس للدرجة الأولى للموسم المقبل ويحل بدلا منه بطل دوري الدرجة الأولى الذي يتنافس فيه 7 أندية أخرى.

ويقص «الأبيض» حامل اللقب الدوري الممتاز في 5.30 عندما يلتقي القرين على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، يعقبها وعلى ذات الصالة في 7.30 مساء لقاء ثان يجمع الجهراء مع القادسية.

ويتوقع أن تظهر الفرق الأربعة المتبارية بشكل فني مغاير عما ظهرت عليه الموسم الماضي، بعدما تعاقدت مع محترفين لتدعيم صفوفها، وتعزيز حظوظها للمنافسة على الألقاب، اذ يعد البوسني ألمدين والأميركي جيمس فيلدين محترفا «الأبيض» بطل الدوري الموسم الماضي والخليج معروفين بدرجة كبيرة لدى الأندية لمشاركتهما في البطولة العربية الـ 33 في الإسكندرية، فيما ستكشف مباريات اليوم عن محترفي القادسية، والجهراء، والقرين على حد سواء.