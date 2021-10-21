عبدالعزيز الفضلي



دعت وزارة التربية الادارات المدرسية إلى الالتزام بما جاء في الدليل الارشادي فيما يتعلق بدوام الطلبة بطريقة المجموعتين (أ وب).



وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن تعليمات صدرت صباح أمس للمناطق التعليمية بضرورة إبلاغ الإدارات المدرسية بالالتزام بالخطة الموضوعة، مشددة على ضرورة مراعاة تطابق المجموعتين في عدد أيام الدوام وعدد الحصص لكل مادة دراسية خلال الفصل الدراسي الأول، وذلك في جميع الأحوال: عطل رسمية، تغييرات في الجدول، غياب معلمين، مؤكدة انه في حال وجود عطلة رسمية تتم المحافظة على توالي المجموعتين بالدوام، بحيث لا يكون اليومان السابق للعطلة والتالي لها لنفس المجموعة.



وأوضحت المصادر ان دوام أمس للمجموعة (ب) وبما ان اليوم عطلة فسيكون دوام الاحد المقبل لمجموعة (أ).