آلاء خليفة



استقبل عميد كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.فريح العنزي في مكتبه بالعارضية رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد العتيبي ونائبه د.مشاري الحربي. وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك بين الجمعية والكلية في مجال البحث العلمي والاستفادة من إمكانات والموارد والطاقات البشرية من منتسبي الجمعية.



وعقب اللقاء قال رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد العتيبي، إن اللقاء بحث التعاون بين الجمعية والكلية في الكثير من الموضوعات ذات الشأن المشترك والتي تهم الباحثين الأكاديميين ومنتسبي الجمعية الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في سد العجز الكبير لدى الكلية من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب.



وأوضح العتيبي ان جامعة الكويت و«التطبيقي» والجامعات الخاصة تعاني بشكل كبير من عجز في أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن جائحة «كورونا» تسببت في تقاعد الكثير من الأساتذة واستقالة البعض الآخر من الأساتذة الوافدين الذين رغبوا في البقاء ببلدانهم خلال فترة الجائحة، ما أدى إلى حدوث هذا العجز الملحوظ.



وأضاف أن الجمعية قدمت إلى عميد الكلية الكثير من المقترحات حول كيفية الاستفادة من منتسبي الجمعية ذوي الكفاءات الوطنية الذين لهم خبرة أكاديمية في مجال التدريس، بالإضافة إلى بحث إمكانية استفادة الأساتذة والباحثين بالكلية من المجلة العلمية التربوية المزمع إنشاؤها بالجمعية.



بدوره، رحب د.فريح العنزي بالتعاون مع الجمعية والاستفادة من إمكاناتها وبرامجها والاستعانة بمنتسبيها أصحاب الخبرات الأكاديمية، مؤكدا أن الكلية صرح أكاديمي ومنارة تعليمية تسعى دائما إلى الاستفادة من أبناء الوطن والكوادر والكفاءات الوطنية.



وأشار إلى أن الكلية أعدت مقترحا بإنشاء جامعة جديدة تضم 5 كليات جديدة ضمن قانون الجامعات الحكومية، في التخصصات يحتاجها سوق العمل وجهات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى فتح برنامج الدراسات العليا بالكلية في أحد التخصصات التربوية.