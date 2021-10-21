آلاء خليفة

أعلن رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت م.فلاح السويري أنه وبعد التنسيق مع الهيئة الإدارية لفرع الجامعة فقد تم تحديد يوم الثلاثاء 2 نوفمبر موعدا لانتخابات الدورة النقابية 2021/2022، والتي ستكون على مقاعد الهيئة الإدارية ووفد المؤتمر، حيث ستكون عدد مقاعد وفد المؤتمر هذا العام 35.



وقال السويري إنه تم تحديد مواعيد التسجيل للترشح لتبدأ من يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر وتنتهي يوم الخميس 28 منه وذلك من الساعة الخامسة عصرا حتى التاسعة مساء، على أن يخصص الجمعة والسبت 29 و30 أكتوبر لتلقي طلبات الانسحاب لمن يرغب في سحب أوراق ترشحه، ولن يتم تسجيل أي مرشح على أي قائمة إلا في وجود مندوب القائمة الأصلية وبإحضار صورة عن إثبات الهوية وصورة من الجدول الدراسي الخاص به.



وأضاف انه تم تعميم إرشادات على كل الهيئات الإدارية لضمان تيسير العملية الانتخابية ترشحا واقتراعا، كما أن الهيئة التنفيذية قامت بالتنسيق مع الإدارة الجامعية والجهات المختصة من أجل ضمان أكبر قدر من الاحتياطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة.