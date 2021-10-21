قالت جامعة الكويت ان موعد التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الثاني عشر سيبدأ من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء 26 الجاري حتى 12 ظهر يوم الاثنين الاول من نوفمبر المقبل.



وأشار مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس في بيان صحافي أمس إلى ان الاختبارات ستكون خلال الفترة من 8 نوفمبر إلى 22 ديسمبر المقبل.



ودعا المكتب الراغبين في تقديم اختبارات القدرات الاكاديمية من الصف 12 او ما يعادله وخريجي الثانوية العامة للتسجيل من خلال الرابط التالي: https://portal.ku.edu.kw/placement.