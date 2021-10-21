هنأ القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.محمد زينل الطلبة المستجدين والمستمرين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2022-2021 وعودة الدراسة الحضورية، مشيرا إلى أن الكلية على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات ومستمرة في اتباع الإرشادات الصحية والشروط الاحترازية الواجبة التي أقرتها وزارة الصحة لحصر الوباء والقضاء عليه.



وأوضح زينل أن الكلية خلال فترة الجائحة وحتى تاريخه تقوم بعمل إحصائيات ومقارنات بصورة مستمرة، مع وضع الأولوية القصوى للسلامة الصحية للطلبة ومنتسبي الجامعة، ووجدت أن الدراسة التقليدية تسهم في رفع مستوى الطلبة، خاصة أن أغلبية الأقسام العلمية ليست لديها مشاكل في تغطية الشعب الدراسية واحتياجات الطلبة من المقررات الدراسية، فضلا عن توفير الإجراءات الوقائية والسلامة لجميع الطلبة والأساتذة والإداريين.



وأشاد بضرورة العودة إلى التعليم الحضوري بعد تحقيق المناعة المجتمعية ورفع نسبة الوعي المجتمعي، متمنيا التوفيق والسداد للطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأن يكون عاما موفقا للجميع.



من جانبه، أعلن القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية أ.د.أحمد راشد اللافي عن استعداد الكلية لهذا العام وذلك من خلال تجهيز مرافق الكلية كافة وعمل الصيانة اللازمة للقاعات والفصول الدراسية والمرافق العامة وتجهيز المختبرات العلمية وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.



بدوره، أعرب القائم بأعمال عميد كلية الآداب أ.د.عبدالله الهاجري عن سعادته بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد متمنيا لطلبة الكلية وجميع منتسبي جامعة الكويت دوام التوفيق والنجاح، مؤكدا أن كلية الآداب لن تألو جهدا في العودة التدريجية لمقاعد الدراسة مع تطبيق الاشتراطات الصحية.