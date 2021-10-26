دارين العلي



أبلغ الجهاز المركزي للمناقصات العامة وزارة الكهرباء والماء تأجيل البت في طلبها طرح المناقصة الخاصة بتوريد عدادات كهرباء ومياه ذكية - المرحلة الثانية إلى حين إجراء بعض التعديلات الخاصة بالطرح والتي تمت مناقشتها مع الوزارة في اجتماعات سابقة مع الجهاز.



وأوضحت مصادر مطلعة أن الجهاز طلب بعض التعديلات في الشروط التي تسمح للشركات التقدم لتنفيذ المشروع لفتح المجال أمام عدد أكبر من الشركات التي تنطبق عليها تلك الشروط للتقدم. وقالت المصادر إن المرحلة الثانية ستتضمن توريد وتركيب 400 ألف عداد كهرباء و200 ألف عداد مياه لخدمة خطة الوزارة لاستبدال كل عدادات العملاء خلال السنوات الـ 3 المقبلة.



في سياق منفصل، أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن انتهائها من الأعمال الطارئة على الشبكة المائية على طريق الفحيحيل السريع المحاذي لمنطقة المسايل، وإعادة تغذية الخطوط بالمياه.



وقالت في بيان لها إنها قامت بإجراء أعمال طارئة على الشبكة المائية ما ترتب عليه ضعف المياه العذبة بمنطقة صباح السالم أول من أمس، بالقطع (1، 2، 3)، وذلك لمدة 10 ساعات، معلنة كذلك عن إجراء الصيانة لمحطات التحويل الثانوية في محافظة الفروانية، بمنطقة صباح الناصر في قطعتي (2 و3).



وأشارت إلى قيامها بإجراء الصيانة لمحطات التحويل الثانوية في محافظة مبارك الكبير بمناطق العدان قطعة 3، وصباح السالم قطعة 9، والقرين قطعة 3، وصيانة محطات التحويل الثانوية في محافظة الجهراء في مناطق النسيم قطعة 4، وجابر الأحمد قطعة 6.