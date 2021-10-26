عقد وكلاء وزارات الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاثنين اجتماعهم التحضيري لاجتماع الثامن والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي.



ومثل وفد الكويت وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف وبحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية اللواء حقوقي ماجد يوسف الماجد، ومدير عام الإدارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية بالوكالة العقيد حقوقي عادل السويد ومدير العلاقات الدولية العقيد محمد العجمي.



وفي بداية الاجتماع، نقل الفريق الشيخ فيصل النواف إلى الحضور تحيات وتمنيات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بالتوفيق والسداد وتحقيق تطلعات المواطن الخليجي وبسط المنظومة الأمنية في كل دول مجلس التعاون، مؤكدا على عمق العلاقات الأمنية بين الدول الخليجية وآفاق التنسيق المستمر فيما بينها للوصول إلى التكامل الأمني الخليجي الذي ينشده الجميع.



وناقش الوكلاء عددا من الملفات المدرجة على جدول الأعمال والتي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك، كما بحثوا آخر المستجدات في المنطقة وتنسيق الجهود والأهداف لما تتطلبه المرحلة الراهنة، وتم بلورة عدد من التوصيات لرفعها إلى اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي.



وأكد الفريق الشيخ فيصل النواف أهمية توحيد الجهود بين القطاعات الأمنية في مجلس التعاون من خلال التنسيق والاتصال لمواجهة كافة أشكال الجريمة، معربا عن تقديره وشكره للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على ما بذلوه من جهود كبيرة لدفع التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك إلى الأمام.