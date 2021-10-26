أسامة ابو السعود



أعـلـنـت قـنـصـلـية جمهورية مصر العربية لدى البلاد إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالمعاملات القنصلية والخدمات الإلكترونية.



وجاء في إعلان للقنصلية، تلقت «الأنباء» نسخة منه، «اتصالا بعملية التحديث الشاملة والتحول الرقمي الذي تشهده القنصلية المصرية بالكويت لمواصلة تقديم أفضل مستوى خدمة ممكنة لأبناء الجالية المصرية الكرام، تتشرف القنصلية بالإفادة بأنه تم إطلاق تطبيق (Application) خاص بالمعاملات القنصلية والخدمات الإلكترونية ومنها (حجز المواعيد المسبقة، الاستعلام عن وصول جواز السفر وبعض المميزات الأخرى لتأكيد أو تغيير أو إلغاء المواعيد الحالية،.....).



وتابعت القنصلية: علما بأن خدمة حجز المواعيد المسبقة التي يتضمنها موقع القنصلية سيتم الاستمرار في تقديمها حتى تاريخ 30/11/2021.



وسيتم تقديم تلك الخدمة من خلال التطبيق فقط اعتبارا من 1/12/2021، ويمكن تحميل التطبيق من خلال QR كود أو موقع القنصلية أو الروابط التالية: https://play.google.com/store/apps/details؟id=com.approck.egyptian_consulate https://apps.apple.com/app/id1584352269 https://www.egyconskwt.com/