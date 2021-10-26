التقى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي صباح امس الاثنين في مقر وزارة الداخلية عددا من المواطنين أصحاب الشكاوى والمعاملات، وبحث الشكاوى المقدمة إليه ووجه بسرعة حلها بعد عرضها على الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص وفق الإجراءات القانونية.



وأكد الشيخ ثامر العلي على استمرار سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها وزارة الداخلية في جميع قطاعاتها لتذليل كافة المعوقات التي تواجه معاملات المواطنين وإيجاد حلول مستمدة من القانون يمكن من خلالها التسهيل عليهم وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.



كما استقبل العقيد د.عبدالعزيز منصور الميل والعقيد د.أحمد عبدالله الحبيب من الإدارة العامة للتحقيقات (كلا على حدة)، وقدما له نسختين من رسالتي الدكتوراه.



ورحب العلي بضيفيه، مؤكدا أهمية مواصلة التحصيل العلمي لمنتسبي وزارة الداخلية بما يسهم في صقل قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى الأداء الأمني في جميع قطاعات وزارة الداخلية.



من جانبهما، شكر العقيد د.عبدالعزيز منصور الميل والعقيد د.أحمد عبدالله الحبيب وزير الداخلية على حسن الاستقبال، وما تقدمه الوزارة من دعم ومساندة لمنتسبيها من اجل مواصلة مسيرتهم العلمية.



الجدير بالذكر أن وزير الداخلية يستقبل الإخوة المواطنين الكرام في مقر وزارة الداخلية بصبحان يوم الاثنين من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا وتكون المقابلات بتحديد موعد مسبق عن طريق الهاتف رقم (25200641) خلال الدوام الرسمي، أو عن طريق الواتساب رقم (96031116) أو البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال الحضور شخصيا لمكتب خدمة المواطن بالوزارة بوابة رقم 3 لتقديم الطلب والمستندات اللازمة وسيتم التواصل مع مقدم الطلب هاتفيا لتحديد موعد المقابلة الشخصية مع الوزير.