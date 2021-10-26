استقبل الشيخ مبارك العبدالله في القصر الأبيض وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبدالرزاق محمود أبوبكر في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير الصومالي والوفد المرافق له إلى الكويت.



وتم خلال اللقاء الودي بحث العديد من الشؤون والعلاقات الثنائية الوثيقة والمتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تطوير هذه العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، خاصة ان الكويت والصومال يشتركان في عضوية الكثير من المنظمات الدولية المهمة، كما تم بحث بعض المشاريع الاقتصادية التي تستحق ان تكون في أولوية الخطط المهمة والمحفزة، وقد حضر اللقاء أبناء الشيخ مبارك الذي احتفى بالضيف وقدم له هدية تذكارية.