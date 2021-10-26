أطلقت الهيئة العامة للشباب أكاديمية العمل التطوعي بمشاركة 16 شخصا من قادة الفرق التطوعية، وذلك بهدف تأهيلهم لميدان التطوع بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.



وقال مدير إدارة العمل التطوعي بالهيئة وليد الأنصاري في تصريح صحافي على هامش افتتاح الأكاديمية: إن الهدف من الأكاديمية ترويج الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي وتحويل المحتوى المعرفي والتطبيقي إلى مبادرات وإنجازات فعلية.



وبين الأنصاري أن الوعي في العمل التطوعي سيسهم في رفد جهود الدولة وإسناد المجتمع المدني وتطوير برامج المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن قادة العمل التطوعي سينضمون لعدد من ورش العمل والدورات التدريبية اعتبارا من اليوم (أمس) وحتى 2 نوفمبر المقبل.



وأوضح أن الأكاديمية تهدف كذلك إلى المساهمة في بناء مجتمع حيوي من المتطوعين الذين يحملون وعيا متقدما بالعمل التطوعي لتحقيق الريادة المستدامة في العمل التطوعي داخل الكويت.