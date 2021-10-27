بيروت - بولين فاضل

احتفلت الفنانة نادين نسيب نجيم بوصول عدد متابعيها على حسابها الرسمي في «إنستغرام» إلى 14 مليون شخص، وكتبت في تدوينة شاركتها على شبكات التواصل الاجتماعي: «ما بعرف إذا الكل من المحبين بس بعرف انه الأكثرية هيك، وطالما انكم متابعين معناتها مهتمين وأهلا وسهلا فيكم، وتأكدوا اني أبادلكم نفس شعور المحبة والاهتمام والاحترام، وعقبال الـ 100 مليون، والله يزيد المحبين دايما، ومني إلكم قلب كبير قلب وسط وقلب صغير».



وكانت نادين قد أعلنت أخيرا عن اختيارها كأول عضو في لجنة تحكيم ملكة جمال الكون الخاصة بالإمارات العربية المتحدة، وقالت: «مسابقة ملكة جمال الكون الخاصة بالإمارات ليست فقط لاستعراض الجمال أو الاحتفاء بالذكاء، بل هي مسابقة تتطلب الشجاعة والعطف لخدمة أهداف معينة، كما أنها تتمحور حول تمكين النساء الأخريات واختيار اللطف في أقوالنا وأفعالنا».