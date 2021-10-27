القاهرة - خلود أبوالمجد



انتهى كل من الفنان عمرو عبدالجليل والفنانة سمر جابر من تصوير دورهما في فيلم «فيلم تجاري» الذي تدور أحداثه حول عالم السينما وكواليس صناعة الأفلام بشكل كوميدي فانتازي، حيث تحدث العديد من المواقف والمفارقات المضحكة أثناء عملية التصوير حتى ينتهي الفيلم بشكل غير متوقع، والفيلم سيناريو وحوار زين العابدين خيري، وإخراج محمود كامل، وبطولة عمرو عبدالجليل، حمدي الميرغني، عمرو القاضي، سمر جابر، وياسر الطبجي، وعمرو عبدالعزيز وفرح يوسف ومحسن منصور.



وتقدم فيه سمر أحد أدوار البطولة النسائية في العمل، حيث تجسد خلال الأحداث دور ممثلة تشارك في بطولة فيلم وتمر بالعديد من المفارقات والمواقف الكوميدية مع مخرج ومنتج وباقي الممثلين في الفيلم.



وانتهت سمر مؤخرا من تصوير مشاهدها في مسلسل «الثمانية» والذي يخوض به المستشار تركى آل الشيخ تجربته الأولى في التأليف الدرامي، وإخراج أحمد مدحت، وبقوم ببطولة العمل عدد كبير من النجوم، هم آسر ياسين، غادة عادل، خالد الصاوي، ريم مصطفى، محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وعدد من ضيوف الشرف.



وفي سياق آخر، تجري سمر جابر بروفات العرض المسرحي «هاملت بالمقلوب» على مسرح السلام بشارع القصر العيني، والعرض من تأليف د.سامح مهران وإخراج مازن الغرباوي وإنتاج وزارة الثقافة وبطولة الفنان عمرو القاضي وأيمن الشيوي ومجموعة كبيرة من الفنانين، وتجسد في المسرحية دور أوفيليا حبيبة هاملت.