انضمت الفنانة السعودية فاطمة البنوي لفريق مسلسل «عنبر6» من أعمال شاهد الأصلية الجديدة، والذي تصوره شركة Eagle Films/ المنتج جمال سنان في بيروت، تحت إدارة المخرج علي العلي.



العمل يجمع نخبة من أهم نجوم الدراما العربية ويحاكي قصص النساء في السجون ومآسي الحياة ومشاكل المجتمع بشكل جديد ومتفرد، وقد بني لتصوير العمل استوديو ضخم لسجن حقيقي، ينقل أحداث السجون وما يحصل فيها، من تأليف هاني سرحان ودعاء عبدالوهاب، وجار العمل على تنفيذ العمل بميزانية مهمة.



فاطمة انضمت للمشروع مؤخرا وستقدم دورا مختلفا شكلا ومضمونا، وقد وصلت بيروت وبدأت تصوير مشاهدها قبل أيام.