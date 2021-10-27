القاهرة - خلود أبوالمجد



حرصت الفنانة ياسمين صبري على توضيح عدة أمور أثارت الجدل حول مسلسلها الجديد المنتظر عرضه في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، مؤكدة أن العمل ليس من تأليفها ولا علاقة لها باختيار بقية نجومه من الممثلين، والأهم أنه لا يقتبس أحداثه من حياتها الشخصية كما روج البعض.



وأكدت ياسمين أن المسلسل من «فكرتها فقط» ولكنها لم تدرس التأليف حتى تشارك في كتابة السيناريو والحوار، وتابعت خلال حوارها مع برنامج «The Insider بالعربي»، أن كل ما في الأمر أن حوارها الذي تحدثت فيه عن المسلسل كان مع مجلة أميركية، لكن الصحف والمواقع المصرية غيرت معنى الكلام، وقالت: «الصحف حوّرت الكلام، أنا طبعا مش بألّف لأني مدرستش التأليف ولا عندي موهبة التأليف».



وأضافت: «المسلسل قصته حلوة أوي ومؤثرة جدا، ولكن لا علاقة بين الفكرة وحياتي الشخصية، وشخصيتي داخل العمل بعيدة تماما عن شخصيتي الحقيقية»، نافية تدخلها لاختيار نجوم العمل قائلة: «من ساعة ما ابتديت التمثيل عمري ما تدخلت في اختيار فريق الممثلين، كل واحد في فريق العمل لازم هو اللي يحط شروطه وخبرته في الشغل، دي حاجة بتاعت المخرج».