تحت عنوان «غنوا للحياة» أطلقت شركة بلاتينوم ريكوردز عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب فيديو كليب «غنوا للحياة» واختارت النجوم هاني شاكر، ماجد المهندس، نانسي عجرم وRed One ليغنوا هذا العمل الفني الضخم.



الأغنية تلاقي رواجا كبيرا في تطبيقات الأغاني منذ صدورها، وهي من تأليف محمد المردي ونزار فرنسيس، ألحان Red One وعادل خياط ومهدي بوعامر، ميكس وماسترينغ وهندسة ستيف.



تم تصوير الأغنية بصورة مميزة فكان العمل مزيجا بين الـ Reality والاستعراض بأصوات زينتها بمختلف اللهجات، وتضمن رسالة أمل وحب بأيام أجمل بمختلف أشكالها، احتفاء بالحياة.