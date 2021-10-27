القاهرة - محمد صلاح



رصدت «الأنباء» بعض حكايات الفنانات في ملاعب الكرة والمستطيل الأخضر وعشقهن للساحرة المستدير وذلك بعد أن أشعلت الفنانة سمية الخشاب الجدل باهتمامها الشديد بنجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو والرسائل التي ترسلها له ولمدربه.



وتحرص الخشاب منذ فترة على مداعبة الدون برسائل منها «انا في البرتغال مسقط رأسك وبانتظارك»، وأعربت عن دعمها الكامل لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي.



بينما نجد الفنانة رانيا يوسف تعشق نادي برشلونة الإسباني، وكثيرا ما ترتدي تيشرت «البارسا» والأطرف أنها نشرت صورتها مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، باعتبارها كانت من عشاق «البرغوث» ميسي قبل انتقاله إلى باريس سان جرمان، ومحليا أكدت أنها أهلاوية ليست متعصبة، وورثت تشجيع الأهلي من أسرتها.



وتشارك الفنانة غادة عبدالرازق رانيا يوسف عشقها «البرسا» وكثيرا ما كانت تطير لبرشلونة في استاد كامب نو لمشاهدة المباريات بالملعب مرتدية تيشرت ميسي، خاصة في مباريات الديربي الإسباني أمام ريال مدريد، ومنذ رحيله لباريس سان جرمان الفرنسي امتنعت عن التعليق نهائيا.



بينما الفنانة مي سليم دائما ما تطلب ايقاف التصوير في أي عمل لها لتشاهد مباريات المنتخب الإسباني لارتباطها الشديد بالكرة الإسبانية لأن أول حفلة قامت بالغناء فيها خارج مصر كانت في مدينة برشلونة ومن وقتها وهي تتابع مباريات برشلونة والمنتخب الإسباني.



وفي المقابل تحرص الفنانة هبة مجدي على ارتداء تيشيرت فريقها المفضل برشلونة، ووجهت الشكر لزوجها الفنان محمد محسن لإهدائه تيشرت الإسبان هدية لها.