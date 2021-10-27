قالت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن النجمة أديل أمس الثلاثاء، إنها ستحيي حفلين في متنزه هايد بارك بلندن الصيف المقبل، وهما أولى حفلاتها منذ 5 سنوات، وهو الإعلان الذي أدى إلى تعطل موقعها الإلكتروني بسبب تدفق الجمهور الذي سارع إلى حجز التذاكر قبل طرحها للبيع. ونشرت أديل (33 عاما)، التي تصدرت القوائم الأميركية والبريطانية الأسبوع الماضي بأغنيتها الفردية «إيزي أون مي» على «تويتر»، موعد الحفلين في الأول والثاني من يوليو، وكذلك رابط حجز التذاكر قبل طرحها للبيع على موقعها الإلكتروني. والحفلان، وهما ضمن حفلات هايد بارك الصيفية، يعدان أولى حفلات أديل منذ 2017.



ومن المقرر أن تصدر أديل ألبومها الرابع بعنوان «30» الذي ينتظره الجمهور بشدة بعد فوز ألبومها «25» بجائزة غرامي الموسيقية في نوفمبر 2015.