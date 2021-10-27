قضت محكمة في سيئول أمس الثلاثاء بتغريم وريث شركة سامسونغ للإلكترونيات لي جاي يونغ 70 مليون وون (أكثر من 60 ألف دولار) بعد إدانته بالاستخدام غير القانوني لعقار مخدر على مدار أعوام، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.



ويتردد أن العقار غير القانوني هو مخدر بروبوفول.



ويقال إن لي استخدم المادة المخدرة، التي تعد غير قانونية في كوريا الجنوبية، أكثر من 40 مرة في الفترة ما بين 2015 و2020.



وقد اتهم الادعاء في يونيو الماضي نائب رئيس شركة سامسونغ بتناول بروبوفول لأغراض غير العلاج الطبي في عيادة لجراحات التجميل.



يذكر أنه تم حبس لي سابقا، حيث كانت قضت محكمة سيئول العليا في 18 يناير الماضي بحبسه عامين ونصف العام بعد إعادة محاكمته في قضية تتعلق برشوة متورط فيها أيضا الرئيس الكوري الجنوبي السابق باك جوين هيه.



وجرى الإفراج عن لي (53 عاما)بصورة مشروطة في أغسطس الماضي، والذي انسحب من الحياة العامة منذ ذلك الحين.