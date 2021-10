القاهرة - خلود أبوالمجد



كثّف المخرج ويز ميلير الاحتياطات والتدابير الأمنية، أثناء تصوير مشاهد الأكشن الجديدة بفيلم A Day To Die من بطولة بروس ويليز والنجم المصري محمد كريم، وذلك بالتزامن مع حادث مقتل مصورة فيلم Rust وإصابة المخرج بالخطأ، على يد الممثل أليك بالدوين أثناء تصوير مشهد إطلاق نار والذي دفع العديد من الأفلام التي يتم تصويرها لزيادة الاحتياطات الأمنية واتخاذ تدابير من شأنها عدم تكرار مثل هذا الحادث الأليم الذي صدم صناع السينما في هوليوود، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه السينما العالمية بسبب فيروس كورونا.



ووضع صناع A Day to Die تدابير أمنية للاطمئنان على سير عملية تصوير مشاهد الأكشن بسلام دون الوقع في أي خطأ، خاصة أن الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الأكشن الأميركية عالية الميزانية وتضم الكثير من مشاهد إطلاق النيران كما هو واضح بصور كواليس الفيلم من استخدام لمسدسات وبنادق في المطاردات، وإطلاق نار كثيف والذي تم الإعداد له جيدا من خلال التدريب وإخلاء المناطق التي يتم التصوير فيها من المارة، خاصة ان أغلب المشاهد بوسط المدينة.



الفيلم من المقرر أن تستقبله صالات العرض الأميركية ودور السينما حول العالم العام المقبل 2022.



فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأميركي Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment وCapstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.



محمد كريم سبق أن قدم فيلما في هوليوود وهو فيلم «A Score To Settle»، الذي يتشارك بطولته مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، والذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي عالميا، وحاليا علي منصات الرقمية العالمية، وهو العمل الذي تدور أحداثه الفيلم حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية.



فيلم «A Score To Settle»، من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار.