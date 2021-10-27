قفزت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك الشخصية بنحو 29 مليار دولار لتبلغ 281 مليار دولار بعد الإعلان عن تقديم شركة تأجير السيارات الأميركية هيرتز جلوبال هولدنجز يوم الاثنين طلبا لشراء 100 ألف سيارة كهربائية من شركة تسلا، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.



وقالت بلومبرغ إنها من بين أكبر المكاسب ليوم واحد في تاريخ مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، وتأتي في المرتبة الثانية بعد المكاسب التي حققها قطب الصين تشونغ شانشان بنحو 32 مليار دولار العام الماضي في اليوم الذي انطلقت فيه شركته للمياه المعبأة في زجاجات، نونجفو سبرينج، إلى العلن.



وارتفع سهم شركة تسلا بنسبة كبيرة للغاية بعد أنباء عن طلبية هيرتز، ودفعها لأن تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار. ويرتبط نحو ثلثي صافي قيمة ممتلكات ماسك بشكل مباشر بالأسهم والخيارات في شركة السيارات الكهربائية، التي يعد ماسك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لها.