تزوجت الأميرة اليابانية ماكو، ابنة شقيق الإمبراطور ناروهيتو، حبيبها وزميلها الجامعي السابق كي كومورو أمس الثلاثاء وتخلت عن لقب الأميرة، وقالت إنها تعتزم إقامة حياة سعيدة مع زوج «لا يعوض»، وذلك بعد خطبة مرت بأحداث عاصفة.



وفي مؤتمر صحافي مشترك مع عريسها اتسم بصراحة بالغة، قالت ماكو: إن الأنباء الصحافية التي ذكرت أن كومورو سبب لها حزنا كبيرا وتوترا وخوفا «غير صحيحة».



وعانت ماكو هذا العام من حالة نفسية شخصها الأطباء أنها اضطراب ما بعد الأزمات، وذلك بعد فترة خطبة استمرت 4 سنوات شابتها فضائح مالية لاحقت أسرة كومورو ومتابعة إعلامية لصيقة.



وقالت ماكو: «أعلم أن الآراء تباينت حول زواجنا، وأشعر بأسف بالغ لمن سببنا لهم متاعب...». وسيصبح اسم الأميرة من الآن فصاعدا ماكو كومورو بعد أن تخلت عن لقبها بسبب الزواج من رجل من عامة الشعب حسبما تقتضي القوانين اليابانية.



وقالت: «الزواج لنا خيار ضروري حتى نعيش سعداء القلب».



وتمت مراسم زواج صباح أمس بعد أن قدم مسؤول من وكالة إدارة شؤون العائلة الإمبراطورية أوراقا لمكتب محلي لتسجيل أوراق الزواج. وكسر الاثنان - وكلاهما يبلغ من العمر 30 عاما - الأعراف بتخليهما عن المراسم، واقتصر الأمر على إنهاء الأوراق الرسمية المطلوبة، بعيدا عن المراسم المعتادة لحفلات الزفاف الإمبراطورية ومنها حفل الاستقبال.



كما رفضت ماكو الحصول على نحو 1.3 مليون دولار تحصل عليها فتيات العائلة الإمبراطورية اللاتي يغادرن العائلة بعد الزواج.