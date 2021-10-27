أكدت دراسة طبية حديثة تأثير هرمون «التستوستيرون» (هرمون الذكورة) على الإصابة بمرض السكري النمط الثاني.



وتوصلت الدراسة، التي نشرت نتائجها في عدد أكتوبر من مجلة «ناتشير» الطبية، إلى أن وجود مستويات أعلى من هرمون «التستوستيرون» وراثيا يزيد من خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري النمط الثاني لدى النساء مع تقليل هذه المخاطر لدى الرجال.



وأشارت الدارسة، التي أجريت في كلية الطب جامعة «كامبريدج»، إلى أن المستويات المرتفعة من هرمون «التستوستيرون» أيضا تزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، وبطانة الرحم لدى النساء وسرطان البروستاتا لدى الرجال.