ناصر العنزي



بمعنويات عالية وفرحة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، يخوض «الأزرق الأولمبي» اليوم مباراته الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات أمام أوزبكستان المضيف في مباراة لن تؤثر على ترتيب المجموعة، حيث تأهل الأزرق عن جدارة، فيما تعتبر نتائج أوزبكسان تحصيل حاصل كونه البلد الذي سيستضيف النهائيات في يونيو 2022.



وعاشت بعثة الأزرق فرحة كبيرة السبت الماضي بعدما أعلن تأهله على حساب منتخب قوي وهو الأخضر السعودي وحول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين في الشوط الثاني بعدما نظم صفوفه وشن هجمات منظمة على خصمه أسفرت عن تحقيق الفوز، ويسجل للاعبي الأزرق صحوتهم وتصحيح أخطائهم وقتالهم من أجل تعويض ما فاتهم في الشوط الأول.



وتألق من اللاعبين بشكل خاص يوسف الرشيدي وحصل للمرة الثانية على جائزة افضل لاعب في مباراة السعودية بعدما ساهم في صناعة الهدف الأول لزميله عيد الرشيدي وسجل هدف الفوز وهو من العناصر الواعدة وعليه ان يحافظ على مستواه بالالتزام في التدريبات وتطوير قدراته والاستفادة من أخطائه.



وعلى ضوء التأهل يجب على اتحاد الكرة تقييم عمل المدرب كارلوس غونزاليس في الاستمرار مع الفريق وقيادته للأزرق في النهائيات المقبلة أو الاستعانة بمدرب آخر والأهم المحافظة على استمرارية الفريق.