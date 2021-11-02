لدينا لجان ومتخصصون في مجالات مختلفة مثل التغذية والطب الرياضي

نحتاج إلى تخصيص منشأة مناسبة لتنظيم مبارياتنا بصورة أكثر احترافية



بدأ مجموعة من الشباب الكويتي في تأسيس قاعدة متينة لتنظيم دوري الهواة لكرة القدم من خلال إنشاء رابطة كرة الشوارع «SFL» والتي دشنت نشاطها منذ ما يقارب العامين ووصلت حاليا الى مرحلة متقدمة جدا من جميع النواحي التنظيمية والإدارية والفنية.

وتضم رابطة كرة الشوارع ما يتراوح بين 700 و900 لاعب بمشاركة 50 فريقا في التصفيات الأولية، وصولا الى بطولة الدوري التي تضم 34 فريقا تقسم إلى درجتين (أولى وثانية) بواقع 17 فريقا في كل درجة، وتقام المنافسات من دور واحد ويتوج باللقب الفريق الأكثر حصدا للنقاط في دوري الدرجة الأولى، على أن يهبط 4 فرق من «الأولى» إلى «الثانية» ويصعد عوضا عنهم العدد نفسه سنويا، في حين يقام كأس «زين» بنظام خروج المغلوب وصولا للمباراة النهائية.

«الأنباء» استضافت رئيس الرابطة عمر الأنصاري للحديث عن الرابطة وكيف كانت بدايتها، والصعوبات التي واجهتها، وكل ما يخص بطولات الهواة، فإلى التفاصيل:



أجرى الحوار: يحيى حميدان



كيف جاءت الفكرة؟



٭ الفكرة مقتبسة من بطولات الهواة المقامة في انجلترا والتي تشهد تنظيما عاليا وبمشاركة كبيرة من جميع فرق المدن المختلفة، ولذلك فهي تحظى باهتمام كبير من جانب الجماهير والإعلام الانجليزي هناك، فلذلك قررنا إنشاء رابطة كرة الشوارع في الكويت، إلا أن حجم الإقبال على المشاركة في مسابقات الرابطة فاق توقعاتنا بعدما تلقينا أكثر من 110 طلبات من فرق من مختلف المناطق والجنسيات للانضمام الينا على الرغم من أننا لم نعلن عنها بالشكل الكافي، وبدأنا بعمل تصفيات بين الفرق الـ 50 التي تم اختيارها، وذلك لعدم قدرتنا على استيعاب كل الطلبات، وحاليا لدينا لاعبون من 35 جنسية من مختلف قارات العالم.



حدثنا عن حجم العمل الذي تقومون به خلف الكواليس؟



٭ هناك تقريبا 30 شابا كويتيا متطوعا للمساعدة في تنظيم مسابقات الرابطة ويقومون بجهود كبيرة، وقد قسمنا العمل عبر تأسيس بعض اللجان لتسهيل آلية العمل، فهناك اللجنة الرئيسية وتتفرع منها لجان فرعية مثل لجان «التسجيل» و«الفنية» و«الإسناد» و«الإدارية» و«التوعية» التي تضم مجموعة من المتخصصين في مجالات مختلفة، مثل التغذية والطب الرياضي والتوعية في مجالات مختلفة لزيادة ثقافة المشاركين لدينا لرغبتنا في تأسيس مجتمع مثقف في مختلف المجالات.



متى تقام المنافسات؟



٭ تقام كل يوم جمعة وجاء اختيارنا لهذا اليوم كونه يوم إجازة وجميع اللاعبين المشاركين يعتبرون من الهواة الذين يرتبطون بأعمالهم أو دراستهم ويعد هذا اليوم هو الأنسب للجميع، وتقام المباريات ابتداء من الساعة 3 عصرا حتى 9 مساء على ملاعب مركز أجيال في منطقة الروضة.



ما الصعوبات التي تواجهكم؟



٭ نفتقد الدعم اللوجستي من الدولة، ونحن بحاجة الى تخصيص منشأة مناسبة لمباريات الهواة لتنظيم مبارياتنا بصورة أكثر احترافية، ولدينا القدرة والتصميمات المناسبة على إقامة مثل هذه الفكرة ولكننا ننتظر الموافقات الحكومية اللازمة سواء بدعم الصندوق الوطني أو عبر مستثمرين لديهم الطموح لإقامة مثل هذه المنشأة، ومن العوائق أيضا صعوبة استيعاب الفرق المشاركة للاحترافية والنظام والمواعيد، ولكن تطبيقنا للقانون على الجميع بمسطرة واحدة عزز هذه الثقافة لدى جميع الفرق المشاركة.



كلمة أخيرة.



٭ أشكر جميع الفرق والداعمين والرعاة ومنهم الراعي الرئيسي شركة «زين» للاتصالات، والراعي الاستراتيجي مركز «ريجيمي» وبنك بوبيان وشركة البوابة الهندسية ومكتب المحامي سعيد السعيد للشؤون القانونية، وكذلك لا أنسى جهود الهيئة العامة للرياضة وتجاوبهم الكبير مع ما نحتاج اليه.

كأس السوبر



أسست رابطة «SFL» فكرة فريدة من نوعها عبر اقامة مباراة كأس السوبر لبطل دوري الدرجة الأولى وبطل الكأس والتي ستقام يوم 5 ديسمبر المقبل وتجمع بين بطل الدوري «بوكا جونيورز» وبطل الكأس «سوكر الجسار» على ملاعب مركز أجيال في منطقة الروضة.

إحصائيات دقيقة

خصصت اللجنة المنظمة لدوري الهواة لكرة القدم «SFL» تطبيقا خاصا لمتابعة كل إحصائيات المباريات واللاعبين والفرق عبر التحديث المستمر للهدافين وصانعي الأهداف والأكثر تأثيرا في المباريات وبعض الأرقام الدقيقة الأخرى التي ساهمت في تحفيز اللاعبين والفرق على التميز.

ألعاب أخرى

أكد عمر الأنصاري في حديثه مع «الأنباء» وجود توجه لإقامة مسابقات أخرى للهواة في مختلف الألعاب، حيث أوضح أن الفكرة المقبلة ستكون إنشاء بطولات لفئة البراعم تحت 12 سنة، وإقامة دوري للسيدات الهاويات للعبة كرة القدم، بالإضافة إلى مسابقات الماراثون، مشيرا إلى أن فكرة إقامة بطولات في ألعاب أخرى سواء جماعية أو فردية موجودة ولكننا نحتاج الى الوقت لتنظيمها بالشكل المطلوب.