هادي العنزي



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية تدريباته اليومية على ملعب نايف الدبوس بنادي الفحيحيل نظرا لأعمال الصيانة التي يخضع لها حاليا ستاد ثامر بالسالمية.



وشهدت تدريبات السماوي عودة المدافع الدولي مساعد ندا بعد طول غياب بسبب الإصابة التي لحقت به ومنعته من المشاركة مع الفريق في ختام الموسم الماضي، كما ينتظر الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي حاتم المؤدب تعافي المدافع فهد المجمد من إصابة الكاحل التي اضطر بسببها للمغادرة إلى ألمانيا لمدة أسبوع للخضوع لبرنامج علاجي مكثف أواخر الشهر الماضي، وكذلك لاعب الوسط البرازيلي دوغلاس داسيلفا.



ويسعى حاتم المؤدب إلى إيجاد توليفة مناسبة تمكنه من تقديم السماوي بصورة مغايرة عما ظهر عليه في بطولة كأس الأمير المؤجلة التي خرج خلالها الفريق من الدور الأول، وتنتظر السالمية مواجهة صعبة في كأس الاتحاد، حيث يلتقي الكويت السبت المقبل، في أول مباراة بعد التوقف الطويل للموسم الكروي.