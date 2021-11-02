هادي العنزي



كرمت الرئيس الفخري لنادي الإرادة الرياضي للمعاقين الشيخة سهيلة الصباح وفد منتخبنا الوطني المشارك في بطولة «كوستا برافا» الدولية التي أقيمت في مدينة برشلونة بإسبانيا أكتوبر الماضي، بمقر النادي المؤقت في حولي، بمشاركة رئيس مجلس إدارة نادي الإرادة الرياضي للمعاقين دعيج الهاجري، وبحضور رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الإرادة الرياضي للمعاقين تركي الشمري، وقد حقق منتخبنا لكرة الطاولة لذوي الإعاقة ميداليتين ذهبية وبرونزية في منافسات الفردي والفرق.



وأبدت الشيخة سهيلة الصباح سعادتها بالإنجاز الذي حققه أبناء الكويت في البطولة ، مؤكدة حرصها على تكريم الأبطال والمتميزين من ذوي الإعاقة، معربة عن فخرها بما تحقق من إنجازات.



من جانبه، شكر رئيس مجلس إدارة نادي الإرادة الرياضي للمعاقين دعيج الهاجري الشيخة سهيلة الصباح على مبادرتها الكريمة بدعم أبنائها الرياضيين، وقال: «يأتي هذا الدعم تقديرا للجهود التي بذلت من أبنائنا اللاعبين، ويعد دفعة معنوية كبيرة لأبطال الكويت قبل مشاركتهم المقبلة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية».



وأشار الهاجري إلى أن اتحاد كرة الطاولة لذوي الإعاقة أقام أمس الأول تصفية للمنتخب لاختيار أفضل اللاعبين من الأندية المنضوية للاتحاد، تحضيرا للمشاركة في بطولة غرب آسيا المزمع إقامتها في البحرين فبراير المقبل، والبطولة العربية للمنتخبات في مارس المقبل بمصر.