كرّمت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، الفائزين بسلسلة سباقات Flying Start Triathlon 2021 التي أقيمت السبت 30 أكتوبر الماضي على ساحل الكوت. وجاءت هذه الخطوة لتؤكد اهتمام Ooredoo الكويت بالرياضة ودعم الشباب والمواهب الوطنية على جميع الأصعدة، وذلك اتساقا مع قيمها الأساسية وتماشيا مع سياستها للمسؤولية الاجتماعية الممتدة على مدار العام.



وتسلم الفائزون الجوائز من مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لشركة Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب والمدير العام لشركة Suffix، أحمد الماجد وذلك وسط اجواء احتفالية وحماسية واكبت اختتام فعاليات سباق Flying Start Triathlon.



وتضمن Triathlon ثلاثة أنشطة مختلفة هي: سباق السباحة وسباق الدراجات وسباق الركض، حيث تكمن أهمية هذه الفعاليات الرياضية في تشجيع روح المنافسة الودية وبث الروح الرياضية ورفع مستوى الوعي الصحي من أجل حياة أفضل لشباب الوطن. كما تم إبراز دور شركة Ooredoo في دعم مثل هذه الفعاليات التي تستهدف فئة الشباب دعما واحتضانا للمواهب الرياضية المتنوعة.



وتعليقا على هذا الحدث، صرح مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب، قائلا: «نفخر برعايتنا لهذا الحدث الاجتماعي السنوي ذي الأهداف الرياضية والصحية وذي شعبية كبيرة تجاوزت حدود الكويت، وشهد إقبالا ومشاركة من مختلف الأعمار والفئات والجنسيات. بل ونفخر أكثر بشبابنا وسنظل ندعم مواهبهم من أجل صحة وحياة أفضل».



كما تم تكريم مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب خلال الحدث بالنيابة عن Ooredoo لرعايتهم لحدث Flying Start Triathlon 2021 من قبل المدير العام لشركة Suffix، أحمد الماجد، حيث قال: «بحمد الله حقق السباق النتائج المرجوة ونال إعجاب المشاركين والمتسابقين والجميع بشكل عام، أود أن أشكر كل الشركات التي كانت لها يد في جعله واحدا من أفضل السباقات في الكويت والشرق الأوسط، كما أود أن أشكر شركة Ooredoo الكويت على رعايتها ودعمها المستمر للمواهب الرياضية المختلفة».



Flying Start Triathlon هو سباق سنوي مقره في الكويت وهو من أقدم السباقات التي تقام في المنطقة، ويشمل 3 فئات هي: سوبر سبرينت وسبرينت وأولمبي. وفي فئتي السبرينت والأولمبي، فالمتسابقون لهم خيار الاشتراك بفريق أو بشكل فردي. ويتكون الفريق من شخصين أو ثلاثة كحد أقصى وكل شخص عليه اجتياز واحد من الثلاثة (السباحة، الدراجة، الجري)، أما الفردي فعليه اجتيازها جميعا.