أعرب بطل الراليات الكويتي مشاري الظفيري عن فخره واعتزازه بحصوله على المركز الثالث في بطولة العالم لرالي (باها) التي اختتمت الأسبوع الماضي في البرتغال وتحقيقه لقب بطولة الشرق الأوسط للمرة الـ 7 والـ 5 على التوالي للمجموعة (N).



وقال الظفيري عقب عودته إلى البلاد إنه في أول مشاركة له ببطولة العالم في فئة (تي4) لاقى منافسة شديدة من أبرز متسابقي الرالي على مستوى العالم، لافتا إلى أنه يعد أول متسابق كويتي يحصل على هذا المركز المتقدم، مهديا هذا الإنجاز إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد، ومؤكدا حرصه على تقديم أفضل ما لديه في بطولة الشرق الأوسط ليسجل إنجازا جديدا يضاف الى سلسلة إنجازاته الطويلة في البطولة بتصدره فئة (ميرك تو) واحتلاله المركز الثاني على الترتيب العام في مختلف فئات البطولة.



وقال الظفيري: «أسعى جاهدا لتمثيل الكويت بالصورة الأمثل في هذين المحفلين الدوليين لرفع علم البلاد عاليا وليعكس صورة مشرفة لرياضة السيارات والمحركات الكويتية»، مشيرا إلى أهمية التجارب والمشاركات السابقة في العديد من السباقات المحلية والعالمية التي ساهمت بصقل قدراته ومهاراته وكسب الخبرة مما أهله للمنافسة وتحقيق المزيد من الألقاب والنتائج الإيجابية في مختلف البطولات المقبلة.