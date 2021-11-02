تتواصل على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية ونادي الرماية (فرع الجهراء) فعاليات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد «حفظه الله» السنوية الكبرى للرماية بإقامة الأدوار التمهيدية في رماية البندقية، والمسدس ضغط الهواء 10م، والقوس، والسهم الأولمبي للناشئين، وتستمر فعاليات البطولة حتى يوم السبت القادم، وقد سخر نادي الرماية الكويتي الرياضي كل إمكانياته من أجل إظهار هذه البطولة بشكل مشرف، والتي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.



وأكد أمين السر المساعد بنادي الرماية م.محمد الغربة، أن أعضاء مجلس الإدارة في النادي والرماة لا يسعهم إلا الإعراب عن امتنانهم وتقديرهم لاهتمام سمو ولي العهد برياضة الرماية، والتي بدعم منه تمكنت من تحقيق الإنجازات، وستتمكن من الحفاظ عليها وتحقيق إنجازات أخرى تضع الكويت في مقدمة البلدان ومراكز متقدمة في البطولات القارية والدولية.



من جهته، أكد الحكم الدولي حمد الرويسان، أن لجنة الحكام تستعد لبدء منافسات البطولة على النحو المخطط، وذلك من خلال الاجتماعات والدورات التنشيطية قبل انطلاق البطولة، والتي تعد أولى بطولات الموسم المحلي للرماية الكويتية حيث تم توزيع المهام والأدوار وتم تحديد مواعيد إقامة الجولات التدريبية والجولات الرسمية وكذلك مرحلة النهائي لكل مسابقة وتحديد الطاقم التحكيمي لها.