بداح العنزي



أبقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة فهيد المويزري، على عدد من اللوائح شملت مظلات السيارات، الإعلانات، والأسواق.



وقال المويزري إن اللجنة أبقت على جدول أعمالها: طلب الهيئة العامة للصناعة نقل موقع سكراب شركة المخازن العمومية المؤقت الواقع بمنطقة جنوب أمغرة بمحافظة الجهراء، واقتراح العضو م.مها البغلي بشأن إضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد العاملات بها عن 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها عن 200 عامل بإنشاء دور حضانة لها، والطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي بشأن الموافقة على عمل سياج حديدي للساحة المقابلة من الجهة الغربية لنادي النصر الرياضي أسوة بالحدائق العامة، تعديل القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، والطلب المقدم من الأعضاء أحمد المدلج، د.علي بن ساير، حمدي العازمي، عبدالعزيز المعجل، محمدالرقيب.

بشأن تكليف اللجنة القانونية والمالية بتقصي الحقائق حول تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بمواقع جنوب سعد العبدالله، الاقتراح المقدم من العضو حمد المدلج بشأن السماح بإقامة المعارض المؤقتة قصيرة المدة برسوم محددة.