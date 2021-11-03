طلب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ احمد المشعل من البلدية بيان اسباب عدم الغاء أو تبديل اللوائح بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون «البلدية».



وقال المشعل في كتابه الموجه الى البلدية: بالاشارة الى اختصاص الجهاز الوارد في المادة 2 من مرسوم انشائه رقم 346 بأن يتولى الجهاز التنسيق مع الوزراء المعنيين كل في اختصاصه معاونتهم في متابعة أداء وزاراتهم والجهات الحكومية التابعة لها في تنفيذ القوانين واللوائح، وإلى كتاب جهتكم رقم 00018 - 2021 - 10993 بتاريخ 26/8/2021 بهذا الخصوص.



وفي ضوء ما ورد في المادة 51 بند 2 من القانون المشار اليه من انه يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية وقد صدرت هذه اللائحة التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1358/2018 بتاريخ 1/10/2018.



فقد تلاحظ وفقا لما ورد في كتاب جهتكم المشار اليه وجود بعض اللوائح والقرارات مازال يجري العمل بها خلافا لما ورد في المادة 51 بند 2 من القانون المشار اليه.



لذا يرجى التفضل بالإفادة عن اسباب عدم الغاء او تعديل او استبدال اللوائح والقرارات المشار اليها تنفيذا لما ورد في القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار اليه، مع تزويدنا بالإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص حتى تاريخه.