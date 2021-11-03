تبحث لجنة مبارك الكبير خلال اجتماعها اليوم برئاسة عبدالوهاب بورسلي طلب وزارة الأوقـــاف والشــــؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة مبارك الكبير قطعة 2.



ويتضمن جدول الاعمال التالي: طلب وزارة الشؤون تحويل مواقف السيارات السطحية التابعة للسوق المركزي رقم 1الى مواقف سيارات متعدد الأدوار بمنطقة صباح السالم قطعة 9 بمحافظة مبارك الكبير، وطلب الهيئة العامة للبيئة إنشاء حواجز صخرية وأسمنتية الحماية المنشآت الساحلية من شاطئ قرية المسيلة إلى شاطئ جسر صباح السالم بمنطقة المسيلة قطعة 7 و6، حيث تضمن الرأي الفني التالي: الموافقة على طلب الهيئة العامة للبيئة اعتماد توصيات المرحلة الأولى من دراسة معالجة المناطق التي تكثر فيها عمليات النحت وتآكل السواحل والممتدة من شاطئ قرية المسيلة إلى شاطئ جسر صباح السالم بمنطقة المسيلة قطعة 7 و6، وذلك حسب التالي: عمل حاجزين صخريين من الدولاس على شكل حرف T مع حائط اسمنتي مدرج لامتصاص طاقة الأمواج في النطاق الأول من الدراسة، احدهما بالقرب من الحاجز الصخري الموجود حاليا، وعمل حاجزين صخريين من الدولاس على شكل حرف I، شريطة ما يلي:



1- إجراء دراسة تقييم المردود البيئي قبل البدء بالتنفيذ.



2- استخدام المواد غير المضرة للبيئة البحرية عند عمل الحواجز الصخرية والحائط الأسمنتي للحفاظ على التنوع الأحيائي البحري الساحلي والالتزام بالاشتراطات البيئية.



3- لا يحق لملاك قسائم السكن الخاص استغلال المساحة الواقعة بين الحواجز الصخرية وحدود قسائمهم بأي استغلال خاص، وتعتبر هذه الأجزاء أملاكا عامة مطروقة للكافة.



كما تناقش اللجنة اقتراح العضو د.علي بن ساير بشأن استحداث مستوصف في منطقة القصور لخدمة أهالي المنطقة.



اقتراح العضو د.علي بن ساير بشأن استحداث مركز صحي منطقة القصور لخدمة أهالي المنطقة، وطلب سكان منطقة المسيلة قطعة 6 شارع 31 تخصيص الشواطئ العامة الواقعة ضمن حدود القطعة للعوائل فقط.



طلب صاحب العلاقة مبادرة إنشاء حديقة عامة بمنطقة المسيلة السكنية كتاب صاحبة العلاقة ترخيص المسجد الواقع في منطقة المسایل قطعة 1.