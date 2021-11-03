بداح العنزي



دعا وزير التجارة والصـناعة د.عبدالــله السلمان البلدية الى الإسراع باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتسلم الأرض المخصصة للمشاريع الصغيرة في الصبية.



وقال السلمان في كتابه: بالإشارة الى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه الاستثنائي رقم 41-2/2021 المنعقد بتاريخ 23/8/2021 المتضمن «تكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع بلدية الكويت والجهات التي يراها مناسبة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تجهيز مساحة مؤقتة من الأرض بمنطقة الصبية لاستقطاب شاحنات الوجبات السريعة وإنشاء سينما سيارات من خلال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة».



وبناء على الاجتماعات والمناقشات التي تمت بين فريق الصندوق الوطني والمختصين ببلدية الكويت للعمل على إنجاز ما هو مطلوب منهم وفقا للجدول الزمني المعتمد من قبل مجلس الوزراء، حيث انه لم يتم تنفيذ ما هو مطلوب حتى تاريخه.



لذا، يرجى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بتـــخصيــــص الأرض للصندوق الوطني لإقامة المشروع وإضافة كل الأنشطة اللازمة للمشروع، وذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم وفق الجدول الزمني المعتمد من مجلس الوزراء.