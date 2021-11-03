قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال سؤالا حول أبراج الاتصالات واللائحة الخاصة بها.



وقال د.حسن كمال: تنتشر أبراج الاتصالات في مواقع متعددة في الكويت، وذلك بناء على طلبات شركات الاتصالات القائمة الثلاث بهدف توفير وتغطية خدماتها لجميع المواقع جغرافيا، لذا يرجى تزويدنا بالإجابة عن الأسئلة التالية:



1 - هل توجد لائحة تنظيمية خاصة لأبراج الاتصالات يتم الترخيص على أساسها؟ يرجى تزويدنا باللائحة إن وجدت.



2 - ما اشتراطات ترخيص برج الاتصالات؟



3 - هل يجوز ترخيص أبراج الاتصالات على البيوت السكنية؟ وما هي إجراءات البلدية في الترخيص أو الإزالة إن وجدت على البيوت السكنية؟



4 - ما هي المباني باستخداماتها المختلفة المسموح بإقامة وترخيص أبراج الاتصالات عليها؟



5 - ما دور بلدية الكويت في التواصل مع وزارة الصحة لتحديد الأثر السلبي لمواقع أبراج الاتصالات على صحة الناس؟



6 - لماذا لا يتم اشتراط ترخيص أبراج تشترك فيها جميع شركات الاتصالات؟ بهدف تقليل العدد.