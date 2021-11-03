قدم عضو المجلس البلدي د.علي بن ساير اقتراحا بعمل مدخل لمنطقة أبو الحصانية قطعة 10 من الطريق الساحلي للفنطاس بجانب فندق سفیر ونادي ضباط الشرطة.



وقال د.بن ساير في اقتراحه الذي يدرسه الجهاز التنفيذي بالبلدية، إن ما تتطلبه المصلحة العامة ومناشدة بعض مستخدمي وساكني المنطقة بجانب الطريق الساحلي وعدم وجود مدخل سوي لمجمع 30 ونادي ضباط الشرطة وأيضا المطافي، والإسعاف تضطر للتأخير والزحمة لعدم وجود مدخل.



لذلك أقترح التالي: عمل مدخل لمنطقة أبو الحصانية بعد فندق سفير الفنطاس من جهة الشمال متفرع من طريق سالم صباح السالم لما سيكون له من مردود إيجابي وخدمة لسكان هذه المنطقة.