أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية، عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولة ميدانية بمنطقة القرين في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة للارتقاء بمستوى النظافة بجميع المحافظات #شارك_بنظافتها.



وفي هذا السياق أكد مراقب النظافة العامة بالمحافظة خالد فهيد، أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بمراقبة النظافة العامة يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة بشكل عام من خلال تنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية ورفع كل المخلفات التي تشوه المنظر العام بالمناطق.



وأشار إلى أن الجولة الميدانية التي ترأسها وأشرف عليها مساء أمس الأول في منطقة القرين بمشاركة 20 عاملا واستخدام عدد من الآليات تمثلت في عدد 4 نسافات كبيرة و 4 صغيرة، 4 كناسات، 4 لوري وجرافتين قد أسفرت عن رفع ونقل حمولة 414 م3 من المخلفات والنفايات.



وذكر فهيد أن مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة في جميع مناطق المحافظة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة.