لقي ما لا يقل عن 25 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في انفجارين استهدفا اكبر مستشفى عسكري في كابول أعقبهما إطلاق نار، بحسب ما قال مسؤول أمني بالحركة امس.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية قاري سعيد خوستي ان الانفجارين وقعا عند مدخل مستشفى سردار محمد داود خان، الذي يحوي 400 سرير ويقع في وسط كابول، وتم نشر قوات الأمن في المنطقة. وقالت مجموعة (إيميرجنسي) الإيطالية للإغاثة، التي تدير مستشفى يقع على بعد 3 كيلومترات تقريبا من موقع الانفجارين، إنها استقبلت 9 مصابين.



وأظهرت صور فوتوغرافية نشرها سكان عمودا من الدخان يرتفع فوق منطقة الانفجارين قرب المنطقة الديبلوماسية السابقة في منطقة وزير أكبر خان في وسط كابول. وقال شهود إن طائرتي هيليكوبتر على الأقل حلقتا فوق المنطقة.



ولاحقا، أعلن مسؤول في حكومة طالبان أن الهجوم انتهى، موضحا أن عدة مهاجمين نفذوه وبينهم انتحاري. وقال: «نفذ الهجوم انتحاري على دراجة نارية فجر نفسه عند مدخل المستشفى»، ومهاجمون آخرون وصلوا إلى المكان وتمكنوا من دخول المستشفى قبل أن يقتلوا جميعهم بنيران مقاتلي طالبان.



وقال أحد العاملين بالمستشفى تمكن من الفرار من الموقع إنه سمع دوي انفجار قوي أعقبته بضع دقائق من إطلاق النار وبعد نحو عشر دقائق دوى انفجار آخر. وتابع أنه من غير الواضح ما إذا كان الانفجاران وإطلاق النار وقعوا داخل حرم المستشفى.



ويأتي الانفجاران ضمن سلسلة متنامية من الهجمات وأحداث القتل التي تقع منذ أن أطاحت طالبان بالحكومة المدعومة من الغرب في أغسطس، وهو ما يتعارض مع قول الحركة إنها أعادت الأمن لأفغانستان بعد حرب استمرت عقودا.