الكويت تسهم بحزمة مشاريع تنموية مبنية على رؤية من شأنها تجنّب ازدياد غازات الدفيئة بما يعادل 7.4% من إجمالي انبعاثاتها حتى عام 2035

زيادة المحميات الطبيعية لتصل إلى 15% من إجمالي مساحة الدولة بالإضافة لزراعة نبات المانجروف بالسواحل والجزر الشمالية بهدف حجز وتخزين الكربون

تنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال إدخال الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال لضمان استدامة إمدادات الطاقة للأجيال القادمة

ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد - سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد يلقي كلمته في القمة

دعا ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد- سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الى تضافر الجهود لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والحد من آثارها، مؤكدا مساهمة الكويت بحزمة مشاريع تنموية مبنية على رؤية من شأنها تجنب ازدياد غازات الدفيئة.



وقال سمو الشيخ صباح الخالد في كلمة بمؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ في المملكة المتحدة - جلاسكو، ان الكويت تسعى لتبني استراتيجية وطنية خفيضة للكربون حتى عام 2050. وفيما يلي نص كلمة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد- سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد - رئيس وفد الكويت المشارك في المؤتمر:



يسرني في البداية أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وتمنياته لكم بالتوفيق والنجاح في مؤتمر الاطراف السادس والعشرين (كوب 26).





ممثل صاحب السمو مع اليزابيث تروس وزيرة الخارجية البريطانية وباتريسيا اسبينوزا الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ

ان ظاهرة تغير المناخ تعد احد التحديات الخطيرة التي باتت تواجه المجتمع الدولي في عصرنا هذا واصبحت مكافحتها اولوية لكل دول العالم انطلاقا من شعورها بالمسؤولية الجماعية حيث أضحت أبعادها السلبية تشكل تهديدا ليس للبيئة فقط انما لكافة مناحي الحياة الأخرى، منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب منا جميعا تضافر الجهود لمواجهتها والحد من آثارها والعمل معا من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة واهداف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وتنفيذ اتفاقية باريس. ان الكويت وامتثالا منها لبنود اتفاق باريس للمناخ قامت بتحديث وثيقة مساهماتها المحددة وطنيا في 12 أكتوبر 2021 حيث تساهم الكويت بحزمة المشاريع التنموية، مبنية على رؤية من شأنها تجنب ازدياد غازات الدفيئة بما يعادل 7.4% من اجمالي انبعاثاتها حتى عام 2035 حيث تم اقرار خطط وبرامج التنمية المستدامة على المستوى الوطني من اجل الانتقال الى نظام اقتصادي منخفض الانبعاثات من الكربون المكافئ بناء على توقعات انبعاثاتها المستقبلية في انماط العمل المعتادة للفترة ما بين 2015 و2035.



حيث تولي الكويت اهتماما كبيرا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال ادخال الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الاحفوري بالغاز المسال لضمان استدامة امدادات الطاقة للاجيال القادمة وقد قطعنا شوطا كبيرا وبشكل طوعي ومدروس وبحسب الامكانيات المتاحة لنا لاعادة تأهيل منشآتنا النفطية والصناعية والتوجه الى مصافي تكرير النفط الحديثة لانتاج الوقود البيئي النظيف. أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،



تسعى الكويت لتبني استراتيجية وطنية خفيضة الكربون حتى عام 2050 مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون والعمل على تعزيز الحد والتخلص واعادة استخدام وإعادة تدوير غازات الدفيئة، بالإضافة الى سن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحد من الانبعاثات والتكيف مع آثارها السلبية على المستوى الوطني وذلك تماشيا مع الالتزامات البيئية المحلية والاقليمية والدولية.



كما أولت الدولة اهتماما كبيرا لزيادة المحميات الطبيعية لتصل الى 15% من اجمالي مساحة الدولة، بالاضافة الى زراعة نبات المانجروف في السواحل والجزر الشمالية من الكويت بهدف حجز وتخزين الكربون.





سمو الشيخ صباح الخالد خلال لقاء ولي عهد مملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد سمو الشيخ صباح الخالد خلال لقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد



ان الكويت شاركت بفعالية في برنامج آلية التنمية النظيفة ضمن (بروتوكول كيوتو) ونتطلع للمشاركة في آليات المادة السادسة ضمن اتفاق باريس للمناخ المتعلقة بالآليات السوقية وغير السوقية والتعاون المشترك لتعزيز التنمية المستدامة والسلامة البيئية والتي نأمل اقرار مبادئها التوجيهية في هذا المؤتمر على ان تكون المنهجيات والمبادئ التوجيهية متماشية مع متطلبات الدول النامية وتساهم في تنفيذ مساهماتها الوطنية المستقبلية بما يحقق اهدافها للتنمية المستدامة. أصحاب الفخامة والسمو والمعالي، ان للكويت اسهامات مميزة اقليميا ودوليا للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في العالم، فقد قام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتخفيف التداعيات البيئية الناجمة عن انحسار بحر (آرال) الواقع في آسيا الوسطى وبحيرة (كورلي) في جمهورية غانا والحد من الاشعاعات الناجمة عن انفجار مفاعل (تشرنوبل) والتي امتدت آثارها الى جميع مناطق العالم ومنها الكويت.



ومؤخرا ساهم صندوق التنمية الكويتي من بين الجهود الاقليمية والدولية لتنفيذ مشروع للحد من ظاهرة الغبار والعواصف الرملية والاتربة العابرة للحدود بين الكويت وجمهورية العراق بهدف تخفيض ما يقـارب الـ 40% من فرص حدوثها، الامر الذي تعاني منه دول الإقليم كافة ومنها الكويت.



ممثل الأمير التقى الرئيس الأميركي ورئيس قيرغيزيا والأمير تشالز ورئيس الوزراء الياباني

ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد - سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد مستقبلا رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن ممثل صاحب السمو الأمير خلال اللقاء مع الأمير تشالز

ممثل صاحب السمو خلال استقباله رئيس قيرغيزستان صادير جاباروف ممثل صاحب السمو الأمير مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

غلاسكو (بريطانيا) - (كونا): التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد- سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في مدينة غلاسكو رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة جو بايدن على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26).



تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.



كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد- سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية القيرغيزية الصديقة صادير جاباروف، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها لما فيه صالح البلدين والشعبين.



كما استعرض سموه والرئيس جاباروف القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وموقف البلدين تجاهها اضافة الى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.



كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد - سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على هامش القمة كلا من: الأمير تشالز أمير وليز ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا.

وزير الخارجية بحث مع نظيريه في بريطانيا والعراق التطورات الإقليمية والدولية





الشيخ د. أحمد ناصر المحمد خلال لقائه إليزابيث تروس

غلاسكو ـ كونا: التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين في مدينة غلاسكو، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتينة والوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وبحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية ووزيرة المرأة والمساواة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا إليزابيث تروس. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة والمتينة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، علاوة على مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.