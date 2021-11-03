دعت الحكومة الصينية شعبها إلى تكوين احتياطات غذائية في وقت يحاول فيه البلد محاربة التفشي المحدود لوباء كورونا في بعض المناطق، الأمر الذي يعطل المواصلات.



ونشرت وزارة التجارة الصينية إعلانا على موقعها الإلكتروني قائلة: «(ندعو) العائلات إلى تخزين كمية معينة من السلع الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ».



ولم يحدد الإعلان سبب الدعوة أو ما إذا كان البلد مهددا بنقص الغذاء.



ودعت أيضا الوزارة مختلف السلطات المحلية إلى تسهيل الإنتاج الزراعي وتدفق الإنتاج الزراعي والإمداد ومراقبة مخزون اللحوم والخضراوات والحفاظ على استقرار الأسعار.



وتعطلت سلاسل التوريد بسبب الحجر الصحي في ذروة تفشي الوباء مطلع العام 2020 في عدة أجزاء من البلاد وأغلقت العديد من الطرق السريعة.



وحجر أكثر من 6 ملايين أشخاص لاسيما في مدينة لانتشو الواقعة على بعد 1700 كيلومتر غرب بكين.



ومع ذلك لايزال عدد الحالات الموثقة منخفضا جدا مقارنة بالتقارير المسجلة في بقية العالم. وأعلن عن 71 حالة إصابة جديدة فقط أمس بعد يوم على تسجيل 92 حالة، وهو أكبر عدد إصابات يومي في الصين منذ منتصف سبتمبر.