رحبت بريطانيا بقرار فرنسا تأجيل تنفيذ العقوبات على سفن الصيد البريطانية بسبب الخلافات العميقة بين البلدين بشأن رخص الصيد البحري.



وأكد وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس، في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) امس، ان «هناك تخفيفا كبيرا للتصعيد في الازمة، كما ان مسؤولين من البلدين يواصلون محادثات بناءة».



وذكر يوستيس ان الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت) لورد فروست سيلتقي غدا وزير الشؤون الاوروبية الفرنسي كليمنت بون لبحث هذه الخلافات الى جانب بعض القضايا العالقة.



على صعيد مختلف، نشرت وسائل الإعلام الأسترالية امس رسائل متبادلة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في إطار سعي كانبيرا للرد على اتهامات باريس لها أنها كذبت عليها فيما يتعلق بالعقد لتوريد غواصات بمليارات الدولارات في سبتمبر الماضي.



وقال مصدر مطلع على الرسائل إنه عندما حاول موريسون ترتيب مكالمة مع ماكرون عن عقد الغواصات في 14 سبتمبر الماضي أي قبل يومين من إعلان الاتفاق مع واشنطن ولندن، رد ماكرون برسالة جاء فيها «هل أتوقع أخبارا سارة أم محزنة عن طموحاتنا المشتركة في موضوع الغواصات؟». ولم تتسرب الرسالة التي رد بها موريسون على هذا السؤال.