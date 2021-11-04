هادي العنزي



يسعى فريقا اليرموك والنصر إلى مواصلة انتصاراتهما في دوري الدرجة الأولى لكرة السلة، وذلك في المواجهتين اللتين يخوضانهما مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، حيث سيلتقي اليرموك أولا مع التضامن في الـ 5:30 مساء، ثم النصر ومنتخب الشباب (تحت 19 سنة) الذي لا يؤخذ بنتائجه فوزا أو خسارة، وتعد ودية بين المتباريين وذلك في الـ 7:30.



يسعى «اليرامكة»، و«العنابي» إلى تعزيز حظوظهما في المنافسة مبكرا على البطاقة الوحيدة المؤهلة للدوري الممتاز الموسم المقبل، حيث إن البطاقة الثانية تفرض مواجهة من 5 مباريات بين سادس الدوري الممتاز، وصاحب المركز الثاني في «الأولى»، ويعتمد اليرموك بقيادة مدربه خالد القلاف على الإعداد الجيد الذي شهده بداية الموسم والعديد من العناصر المتميزة، فيما يشكل المحترفان الأميركيان في صفوف النصر ركيزة أساسية في سعيه للمنافسة على صدارة الترتيب.



على الجهة الأخرى، يبدو التضامن في حالة فنية لا تؤهله للمنافسة على المراكز الأولى بعد بداية مخيبة تلقى خلالها خسارتين من النصر والساحل تواليا.