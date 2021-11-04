عبدالعزيز جاسم



عاد مساء امس وفد منتخبنا الأولمبي لكرة القدم من أوزبكستان وسط استقبال مميز وذلك بعد تأهله إلى نهائيات كأس آسيا تحت 2023 عاما التي تستضيفها أوزبكستان في الفترة من 1 الى 19 يونيو 2022.



إلى ذلك من المقرر أن يعلن مدرب المنتخب الاسباني كارلوس غونزاليس عن قائمة المنتخب الأول التي ستغادر إلى التشيك وليتوانيا الإثنين المقبل وذلك لمواجهتهما يومي 11 و15 الجاري تواليا ضمن فترة التوقف الدولي «فيفا دي»، حيث سيعتمد في قائمته على معظم لاعبي الأولمبي كما فعل في مواجهة البوسنة السابقة على أن يدعمهم بعدد من لاعبي الخبرة مثلما حدث بضم بدر المطوع وحمد الحربي وفهد حمود وسامي الصانع وخالد الرشيدي، وقد يضم غيرهم لاعبين أو ثلاثة آخرين لسد النقص خصوصا في المقدمة بسبب إصابة المهاجم شبيب الخالدي الذي يعاني من تمزق في العضلة الضامة ويخضع حاليا للعلاج بمستشفى سبيتار بالدوحة.



من جهته، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات فهد الهملان أن المنتخب الأولمبي في حاجة إلى مزيد من العمل الجاد في الفترة المقبلة، من أجل الظهور بمستوى لائق في بطولة كأس آسيا.



وقال ان المنتخب نجح في التأهل لكأس آسيا، وحقق بذلك الهدف المنشود، لكن هذا الهدف يتبعه هدف اخر يتمثل في ضرورة تحقيق نتائج جيدة والذهاب بعيدا في البطولة، وليس المشاركة لمجرد المشاركة.



وشدد الهملان الذي ترأس وفد المنتخب الأولمبي في التصفيات على أن هناك متسعا من الوقت لتجهيز الأزرق الأولمبي للبطولة القارية من خلال إقامة معسكرات خارجية والاتفاق على العديد من المباريات القوية مع مدارس مختلفة في القارة الآسيوية، مؤكدا أنه لا بد من أن تبدأ الاستعدادات من اليوم، وطي صفحة التأهل تماما.



وأعرب الهملان في ختام تصريحه عن أمنيته بالتوفيق للمنتخب الأولمبي وجميع المنتخبات الوطنية التي تنتظرها استحقاقات في بطولات مختلفة.



إلى ذلك، أكد الاتحاد التشيكي لكرة القدم أهمية تعزيز العلاقات مع الكويت في مجالات الرياضة والشباب وذلك قبيل المباراة الدولية الودية بين منتخبي البلدين المقررة في 1 الجاري في اولوموتس التشيكية.



جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الاتحاد التشيكي بيتر فوسك مع سفير الكويت لدى التشيك راشد الهاجري لبحث التحضير لاستقبال «الأزرق»، إذ قال السفير الهاجري إنه جرى خلال اللقاء بحث الاستعدادات وآخر الترتيبات اللازمة لاستقبال المنتخب.



وأشار إلى أن مشاركة لاعبي المنتخب في مثل هذه الأحداث الرياضية سيكون لها دور كبير في تعزيز قدراتهم ومهاراتهم الفنية والاستفادة من الاحتكاك بالخبرات الدولية.



وأعرب الهاجري عن أمله في الاستفادة من هذه المباريات لتمثيل الكويت مستقبلا ورفع رايتها في البطولات والاستحقاقات المقبلة، فيما أعرب كذلك عن شكره للاتحاد التشيكي على هذه الاستضافة وتذليل جميع العقبات وتسهيل الإجراءات من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي.